17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сделала пластику

25 августа 2025, 22:20

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь телеведущей Даны Борисовой — 17‑летняя Полина — рассказала в соцсетях, что сделала пластику.





Уточняется, что вмешательство касалось грудной области. Ранее, в декабре 2024 года, сама Борисова рассказывала о тяжёлых последствиях приёма «Оземпика»: после быстрого похудения на девять килограммов за два месяца она почувствовала недомогание.





«Уже успела поспать, даже язык не заплетается, более-менее соображаю», — поделилась Полина.