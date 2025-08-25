17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сделала пластику
Дочь телеведущей Даны Борисовой — 17‑летняя Полина — рассказала в соцсетях, что сделала пластику.
Уточняется, что вмешательство касалось грудной области. Ранее, в декабре 2024 года, сама Борисова рассказывала о тяжёлых последствиях приёма «Оземпика»: после быстрого похудения на девять килограммов за два месяца она почувствовала недомогание.
«Уже успела поспать, даже язык не заплетается, более-менее соображаю», — поделилась Полина.
21 августа сообщалось, что звезда телепроекта «Дом 2» Дарья Пынзарь рассказала, что собирается на новую пластическую операцию — на этот раз ей предстоит нижняя блефаропластика, чтобы исправить последствия прежних «уколов красоты». По её словам, после рассасывания филлеров под глазами появились грыжи, а повторно вводить препараты она не хочет, поскольку они притягивают воду и вызывают отёки.
На консультации хирург уверил, что операция должна решить проблему.