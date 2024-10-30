Сбой на Калужско-Рижской линии метро: увеличены интервалы движения поездов

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На «оранжевой» Калужско-Рижской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. В результате на южном участке ветки увеличены интервалы между поездами. Об этом проинформировал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Сообщается, что поезда в обратном направлении продолжают курсировать, однако интервалы между ними увеличены. В настоящее время сотрудники метро работают над восстановлением графика движения.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются, информация о состоянии человека, упавшего на рельсы, пока не уточняется. Пассажиров просят проявить терпение и учитывать изменения в расписании.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются, информация о состоянии человека, упавшего на рельсы, пока не уточняется. Пассажиров просят проявить терпение и учитывать изменения в расписании.
Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов сообщил о добавлении станции «Потапово» на Сокольнической линии и первого участка Троицкой линии в схему Московского метрополитена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова