Счета блогера Варламова* арестовал суд в Москве

Илья Варламов* (Фото: Instagram**/varlamov)
Счета признанного иноагентом в РФ блогера Ильи Варламова* арестовал суд в Москве, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову* Илье Александровичу», — говорится в сообщении.Уточняется, что Варламова* обвиняют в уклонении от исполнения российского законодательства об иноагентах.
Ранее стало известно о блокировке банковских счетов Артура Смольянинова***, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Перед этим сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов в Ставропольском крае.
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*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
***Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов