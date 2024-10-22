SCMP: женщина посадила детей на уличный кондиционер 23 этажа из-за ссоры с мужем

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Женщина посадила детей на уличный кондиционер 23-го этажа из-за ссоры с мужем в Китае, пишет South China Morning Post.
Уточняется, что инцидент произошел 10 октября, когда одна из соседок увидела девочку и мальчика. Девочка громко кричала и плакала. Мать в это время ссорилась с мужчиной, не давая ему подойти к детям.
Соседка вызвала спасателей, которые спасли ребят. Причины ссоры неизвестны, как и то, ждет ли женщину наказание в результате инцидента. Предварительно, она хотела досадить супругу. Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на ребенка в коляске едва не упал выброшенный из окна пакет с мусором.
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Соседка вызвала спасателей, которые спасли ребят. Причины ссоры неизвестны, как и то, ждет ли женщину наказание в результате инцидента. Предварительно, она хотела досадить супругу. Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на ребенка в коляске едва не упал выброшенный из окна пакет с мусором.
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Никита Кротов