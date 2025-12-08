Тело утонувшего подростка обнаружили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае обнаружили тело 13-летнего мальчика без признаков жизни. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.
Инцидент случился в городе Советская Гавань. Мертвого подростка нашли вблизи лодочного причала в бухте Эгге. Спасатели оперативно извлекли ребёнка из водоёма и передали правоохранительным органам. Сейчас полиция проводит расследование, устанавливая все обстоятельства случившегося.
По данным из социальных сетей, в настоящее время спасатели ведут поиски ещё одного человека.
