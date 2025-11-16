Семь автомобилей и две аварии: полиция сообщила о массовых ДТП в Подмосковье

16 ноября 2025, 23:34

В Москве произошло две аварии с семью автомобилями

Фото: istockphoto / Chalabala

В Ленинском округе Московской области в субботу случилось два ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.