Семь автомобилей и две аварии: полиция сообщила о массовых ДТП в Подмосковье
В Ленинском округе Московской области в субботу случилось два ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным полиции, аварии произошли около 18:30 на 24‑м километре Южно‑Лыткаринской автодороги. В результате происшествий пострадал один человек. Мужчина 1986 года рождения получил травмы, медики экстренно доставили его в ближайшую больницу.
Госавтоинспекция Московской области обратилась к водителям с призывом быть внимательнее на дорогах. Ведомство рекомендует учитывать погодные условия, соблюдать установленный скоростной режим и держать безопасную дистанцию перед другими транспортными средствами.
