В Тверской области школьница вынесла маленького ребенка из горящего дома — видео
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В Тверской области вечером 10 ноября произошел пожар в дачном доме. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в момент возгорания в строении находились только двое несовершеннолетних — 11-летняя девочка и пятимесячный ребенок, которых родители оставили одних, затопив камин.
Когда внутри загорелись деревянные конструкции, школьница не растерялась и позвонила по номеру 112. Она сообщила оператору о случившемся, после чего, следуя его указаниям, одела младенца и вместе с ним покинула горящий дом.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации дымохода печи-камина.
Ранее на юго-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе. Спасатели справились с пламенем благодаря слаженным действиям.
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