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В Тверской области школьница вынесла маленького ребенка из горящего дома — видео

В Тверской области 11-летняя девочка спасла 5-месячного малыша из горящего дома

Видео: max.ru/id6901066135_gos

В Тверской области вечером 10 ноября произошел пожар в дачном доме. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в момент возгорания в строении находились только двое несовершеннолетних — 11-летняя девочка и пятимесячный ребенок, которых родители оставили одних, затопив камин.



Когда внутри загорелись деревянные конструкции, школьница не растерялась и позвонила по номеру 112. Она сообщила оператору о случившемся, после чего, следуя его указаниям, одела младенца и вместе с ним покинула горящий дом.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации дымохода печи-камина.

Ранее на юго-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе. Спасатели справились с пламенем благодаря слаженным действиям.

Никита Кротов

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