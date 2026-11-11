В Тверской области школьница вынесла маленького ребенка из горящего дома — видео

11 ноября 2026, 21:55

В Тверской области 11-летняя девочка спасла 5-месячного малыша из горящего дома

Видео: max.ru/id6901066135_gos

В Тверской области вечером 10 ноября произошел пожар в дачном доме. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в момент возгорания в строении находились только двое несовершеннолетних — 11-летняя девочка и пятимесячный ребенок, которых родители оставили одних, затопив камин.