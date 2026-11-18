Семь человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Мурманской области
В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает региональное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Кольском районе на 13-м километре автодороги «Кола — Серебрянские ГЭС».
Установлено, что водитель микроавтобуса Mitsubishi Delica не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дорожного полотна в кювет, после чего опрокинулось и перевернулось.
В аварии пострадали семь человек. Одного из них медики доставили в больницу, остальным пострадавшим помощь оказали на месте. Специалисты продолжают выяснять все причины и обстоятельства случившегося.
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