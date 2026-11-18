18 ноября 2026, 21:55

Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает региональное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.