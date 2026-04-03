В Приангарье шесть человек заподозрили в похищении людей и вымогательстве
В Иркутской области шесть человек задержали за похищение людей и вымогательство. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СК России.
По информации следствия, первым пострадавшим стал 21-летний молодой человек. Его захватили на станции Батарейной в Иркутске в ноябре 2023 года. Злоумышленники избили юношу, перевозили в автомобиле и требовали деньги. Жертва перевела им свыше 300 тысяч рублей, после чего получила свободу.
Вторым оказался 39-летний мужчина. Преступники вывезли его в лес, удерживали там и также требовали средства. Подозреваемые угрожали обеим жертвам расправой. При обысках оперативники обнаружили у задержанных травматическое и боевое оружие, а также патроны.
