Семейная ссора в Китае обернулась смертью ребёнка — мужчине грозит срок
В Китае произошла трагедия во время семейной ссоры: мужчина, пытаясь запугать свою жену, случайно причинил смертельную травму её дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Девочка упала и ударилась головой о плитку — травма оказалась несовместимой с жизнью.
После задержания мужчина отказался признать вину и не выразил раскаяния. Сейчас ему грозит серьёзное наказание по уголовной статье.
