Семейная ссора в Китае обернулась смертью ребёнка — мужчине грозит срок

09 октября 2025, 22:14

В Китае мужчина случайно убил падчерицу, пугая жену во время ссоры

Фото: Istock / Sunan Wongsa-nga

В Китае произошла трагедия во время семейной ссоры: мужчина, пытаясь запугать свою жену, случайно причинил смертельную травму её дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».