Семейная ссора в Китае обернулась смертью ребёнка — мужчине грозит срок

В Китае мужчина случайно убил падчерицу, пугая жену во время ссоры
Фото: Istock / Sunan Wongsa-nga

В Китае произошла трагедия во время семейной ссоры: мужчина, пытаясь запугать свою жену, случайно причинил смертельную травму её дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».



Девочка упала и ударилась головой о плитку — травма оказалась несовместимой с жизнью.

После задержания мужчина отказался признать вину и не выразил раскаяния. Сейчас ему грозит серьёзное наказание по уголовной статье.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии 23-летний житель села Майское убил свою 82-летнюю бабушку. Конфликт между родственниками произошёл на бытовой почве. Следователи установили, что молодой человек задушил пенсионерку.

Софья Метелева

