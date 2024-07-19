Семейную пару осудили за салфетки с надписями о Бандере

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Суд вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой. Они признаны виновными в публичных призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента». Супруги не признали вину, сообщает «Фонтанка».
Дюдяева получила 3 года и 6 месяцев колонии-поселения, ее супруг — 3 года. Прокуратура выступала с требованием назначить обоим по 4 года колонии общего режима.
Семейная пара была задержана в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленобласти при участии ФСБ и ОМОНа, после обращения в покупателей магазина в правоохранительные органы. По данным издания, две посетительницы накануне Рождества обнаружили в продуктах из «Ленты» на Таллинском шоссе салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру».
Ранее сообщалось, что режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*Внесены в перечень террористов и экстремистов
Семейная пара была задержана в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленобласти при участии ФСБ и ОМОНа, после обращения в покупателей магазина в правоохранительные органы. По данным издания, две посетительницы накануне Рождества обнаружили в продуктах из «Ленты» на Таллинском шоссе салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру».
Ранее сообщалось, что режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с загоревшимися КАМАЗом и Mercedes
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*Внесены в перечень террористов и экстремистов
Алина Юрчак