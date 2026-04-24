Семилетний мальчик погиб, застряв в сливе бассейна

24 апреля 2026, 12:36

На курорте в Италии мальчика засосало в слив бассейна

Семилетний мальчик погиб в сливном отверстии на курорте в Лацио, в Италии. Об этом сообщило издание Need To Know.





18 апреля Габриэле Петруччи отправился с родителями и друзьями на оздоровительный отдых, чтобы отпраздновать свой прошедший день рождения. Мальчик с матерью были на мелководье, а отец стоял неподалёку от края бассейна, когда Габриэле исчез.





«В какой‑то момент я отвернулся, чтобы положить что‑то на стол, и больше его не видел… Я увидел маленькое тельце Габриэле, свернувшееся калачиком в этой всасывающей трубе. Я попытался вытащить его руками», — вспоминает Антонелло, отец мальчика.

«Его смерть произошла исключительно из‑за ненадлежащего обслуживания бассейна и устаревшей системы безопасности, не соответствующей требованиям», — заявил адвокат семьи.