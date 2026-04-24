Семилетний мальчик погиб, застряв в сливе бассейна
На курорте в Италии мальчика засосало в слив бассейна
Семилетний мальчик погиб в сливном отверстии на курорте в Лацио, в Италии. Об этом сообщило издание Need To Know.
18 апреля Габриэле Петруччи отправился с родителями и друзьями на оздоровительный отдых, чтобы отпраздновать свой прошедший день рождения. Мальчик с матерью были на мелководье, а отец стоял неподалёку от края бассейна, когда Габриэле исчез.
«В какой‑то момент я отвернулся, чтобы положить что‑то на стол, и больше его не видел… Я увидел маленькое тельце Габриэле, свернувшееся калачиком в этой всасывающей трубе. Я попытался вытащить его руками», — вспоминает Антонелло, отец мальчика.
Ребёнок барахтался под водой, но не мог выбраться. По словам Антонелло, даже с помощью других людей у него не получилось вытащить сына. Только после отключения насоса ему удалось его освободить. Мальчика долго пытались реанимировать, но спасти его так и не вышло.
По предварительным данным, на всасывающей трубе отсутствовала защитная решётка, что нарушает технику безопасности. Помимо этого, Антонелло утверждает, что руководство комплекса пыталось замести следы и быстро установить эту перегородку сразу после трагедии.
Сейчас прокуратура ведёт расследование в отношении четырёх подозреваемых, в том числе руководителей курорта.
«Его смерть произошла исключительно из‑за ненадлежащего обслуживания бассейна и устаревшей системы безопасности, не соответствующей требованиям», — заявил адвокат семьи.
Габриэле Петруччи похоронят 25 апреля в Риме.