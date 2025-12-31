Семилетний мальчик спас из огня младшего брата

31 декабря 2025, 12:33

В Белорецке семилетний мальчик спас младшего брата из горящего дома

Фото: iStock/wirot pathi

Семилетний мальчик спас полуторагодовалого брата из горящего дома в Белорецке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в мессенджере MAX.





По данным ведомства, вечером 30 декабря в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме на улице Косогорная. Когда специалисты прибыли на место, они выяснили, что внутри находились дети. Старший ребенок взял младшего на руки и отнес его в безопасное место.

«Благодаря решительным и грамотным действиям юного героя дети не пострадали», — отметили в ведомстве.