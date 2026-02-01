Снег сошел с крыши в российском городе, пострадал шестилетний ребенок
Шестилетнюю девочку госпитализировали после схода снега и наледи с крыши десятиэтажного дома в Кировском районе Саратова. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
По данным следствия, 1 февраля с кровли многоквартирного дома на улице Панченко на ребенка обрушилась снежная масса, в результате чего девочка получила травмы. Возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В ведомстве уточнили, что пострадавшую доставили в больницу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и дадут оценку действиям либо бездействию лиц, отвечающих за своевременную уборку снега и наледи с крыши.
