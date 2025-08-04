В США гей-качок* месяцами избивал своего мужа и убил его
Гей-качок* убил своего мужа в США, вскрыв ему сонную артерию ножом. Как пишут Telegram-каналы, 40-летний Дональд и 34-летний Джейкоб любили фитнес.
Позже между ними вспыхнула страсть, и молодые поженились. Дональд стал доминировать, избивал Джейкоба так сильно, что тот терял сознание.
Некоторое время спустя доминантному американцу запретили подходить к супругу, но тот нарушил судебное предписание. Дональд нанес кучу ударов ножом своей жертве, после чего мужчина истек кровью. Убийца арестован.
Перед этим сообщалось, что в Южной Африке перед судом предстанет фермер, обвиняемый в скармливании двух женщин свиньям.
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