Сотрудники полиции задержали водителя, насмерть сбившего подростка в Коломне
Полиция задержала водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе в Коломне и скрылся с места преступления. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в субботу вечером. Автомобиль Hyundai совершил наезд на несовершеннолетнего, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток скончался на месте от полученных травм.
Сотрудникам подмосковной полиции удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого — им оказался местный житель 1986 года рождения. Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Медведково трамвай на огромной скорости снёс двоих пешеходов. Они переходили трамвайные пути в неположенном месте.
Читайте также: