Сотрудники полиции задержали водителя, насмерть сбившего подростка в Коломне

23 ноября 2025, 00:10

Фото: iStock/Rafa Jodar

Полиция задержала водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе в Коломне и скрылся с места преступления. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.