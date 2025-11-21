Убивший двух нянь маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть на их изнасилование
Богородский маньяк Дмитрий Артамошин, убивший двух нянь, заставлял девятилетнего сына смотреть на то, как он насиловал жертв. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
У школьника выявили признаки ПТСР, шрамы и травмы. Как выяснилось, мужчина заставлял его наблюдать за страшными сценами. Когда мальчик не подчинялся, отец угрожал ему и применял силу.
Кроме того, по словам ребенка, родитель все время давал ему «невкусный сок», от которого он погружался в сон на долгие часы. Сейчас с пострадавшим работают психологи и врачи, а следственные органы проверяют соцработников на халатность.
Ранее сообщалось, что Артамошин пройдет психиатрическую экспертизу. Психологи и психиатры оценят его вменяемость и состояние здоровья. Если эксперты выявят расстройство личности, мужчина может избежать уголовного наказания.
