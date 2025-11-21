Убивший двух нянь маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть на их изнасилование

21 ноября 2025, 10:08

Богородский маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть на изнасилование нянь

Фото: iStock/John Kevin

Богородский маньяк Дмитрий Артамошин, убивший двух нянь, заставлял девятилетнего сына смотреть на то, как он насиловал жертв. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.