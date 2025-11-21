Достижения.рф

Убивший двух нянь маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть на их изнасилование

Богородский маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть на изнасилование нянь
Фото: iStock/John Kevin

Богородский маньяк Дмитрий Артамошин, убивший двух нянь, заставлял девятилетнего сына смотреть на то, как он насиловал жертв. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



У школьника выявили признаки ПТСР, шрамы и травмы. Как выяснилось, мужчина заставлял его наблюдать за страшными сценами. Когда мальчик не подчинялся, отец угрожал ему и применял силу.

Кроме того, по словам ребенка, родитель все время давал ему «невкусный сок»﻿, от которого он погружался в сон на долгие часы. Сейчас с пострадавшим работают психологи и врачи, а следственные органы проверяют соцработников на халатность.

Ранее сообщалось, что Артамошин пройдет психиатрическую экспертизу. Психологи и психиатры оценят его вменяемость и состояние здоровья. Если эксперты выявят расстройство личности, мужчина может избежать уголовного наказания.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0