Серию терактов сторонников ИГ* предотвратили в Дагестане

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Сотрудники силовых структур предотвратили серию терактов в Дагестане. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Всего было задержано 5 человек. Согласно информации канала, все они являются сторонниками ИГ*.
Организатором преступной группы выступил 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников – 19 лет. Для реализации задуманного преступники приобрели тонну аммиачной селитры и иных компонентов для изготовления СВУ.
В отношении них возбуждено уголовное дело нескольким статьям. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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*ИГИЛ, группировка признана террористической и запрещена в России
Организатором преступной группы выступил 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников – 19 лет. Для реализации задуманного преступники приобрели тонну аммиачной селитры и иных компонентов для изготовления СВУ.
В отношении них возбуждено уголовное дело нескольким статьям. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Читайте также:
На Сахалине задержали гражданина Исландии при попытке уплыть в Японию на лодке
Дагестанец из Махачкалы избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого
СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях
*ИГИЛ, группировка признана террористической и запрещена в России
Екатерина Коршунова