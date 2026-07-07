Сестра ударила брата ножом в шею за громкую речь

07 июля 2026, 17:46

На Тайване задержали 19-летнюю девушку, ударившую брата ножом в шею

Фото: iStock/Alla Aramyan

На Тайване задержали 19-летнюю девушку, ударившую ножом младшего брата во время семейной ссоры. Об этом сообщает издание Mothership со ссылкой на данные местной полиции.