Сестра ударила брата ножом в шею за громкую речь
На Тайване задержали 19-летнюю девушку, ударившую ножом младшего брата во время семейной ссоры. Об этом сообщает издание Mothership со ссылкой на данные местной полиции.
Причиной конфликта стал шум, который создавал 14-летний мальчик, играя в видеоигры и разговаривая с друзьями. Девушка несколько раз просила брата вести себя тише, но в итоге они поругались. Тогда она схватила кухонный нож и ударил родственника в область шеи и затылка.
Несмотря на ранение, подросток смог выбежать из дома и добраться до расположенного поблизости магазина, в котором работал его дедушка. Тот сразу вызвал полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали с кровотечением, позже его состояние стабилизировали. Теперь ему предстоит дальнейшее лечение и обследование.
В отношении нападавшей инициировали расследование по подозрению в покушении на убийство.
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