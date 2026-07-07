В России пьяница избивал беременную жену, нанося удары по животу
В Якутии перед судом предстанет 39-летний житель Усть-Алданского района, обвиняемый в истязании бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республик в своем телеграм-канале.
По версии следствия, мужчина злоупотреблял алкоголем и неоднократно избивал женщину, причиняя ей физические моральные страдания. Злоумышленник наносил удары руками и ногами по разным частям тела, в том числе по животу, зная, что экс-супруга беременна.
На допросе обвиняемый признал свою вину не полностью. Материалы уголовного дела уже передали в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что 42-летний житель Ставрополья ударил беременную жену ножом в живот. Супруги поссорились на почве ревности — в этот момент они находились в процессе развода.
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