Шахта обрушилась под Североуральском, погиб человек
В шахте «Черемуховская-Глубокая» под Североуральском Свердловской области после локального обрушения горной породы остаются 98 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, эвакуация горняков не проводится, происшествие не повлияло на работу шахты в целом. Работы временно приостановили только на участке, где произошло обрушение.
Инцидент произошел около 04:40 мск (06:40 по местному времени) на горизонте 1040 метров. Спасатели извлекли из-под завала тело одного из работников. Мужчина погиб. На месте организовали проверку обстоятельств произошедшего.
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