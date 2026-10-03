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Шахта обрушилась под Североуральском, погиб человек

МЧС: Более 90 человек остаются в шахте под Североуральском, где погиб горняк
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В шахте «Черемуховская-Глубокая» под Североуральском Свердловской области после локального обрушения горной породы остаются 98 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.



По данным ведомства, эвакуация горняков не проводится, происшествие не повлияло на работу шахты в целом. Работы временно приостановили только на участке, где произошло обрушение.

Инцидент произошел около 04:40 мск (06:40 по местному времени) на горизонте 1040 метров. Спасатели извлекли из-под завала тело одного из работников. Мужчина погиб. На месте организовали проверку обстоятельств произошедшего.

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Никита Кротов

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