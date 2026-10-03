Шахта обрушилась под Североуральском, погиб человек

03 октября 2026, 11:13

МЧС: Более 90 человек остаются в шахте под Североуральском, где погиб горняк

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В шахте «Черемуховская-Глубокая» под Североуральском Свердловской области после локального обрушения горной породы остаются 98 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.