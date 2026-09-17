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Землетрясение магнитудой 4 произошло в Анапе — МЧС

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил в Макс региональный главк МЧС.



По данным ведомства, сейсмособытие зафиксировали в 6:20 17 сентября 2026 года в станице Гостагаевской. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Жалоб от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавили специалисты.

Ранее на юго-западе Германии зафиксировали землетрясение. Все случилось на границе Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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