Землетрясение магнитудой 4 произошло в Анапе — МЧС
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил в Макс региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сейсмособытие зафиксировали в 6:20 17 сентября 2026 года в станице Гостагаевской. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Жалоб от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавили специалисты.
Ранее на юго-западе Германии зафиксировали землетрясение. Все случилось на границе Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Подробности — в нашем материале.
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