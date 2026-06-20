Кубинец в мини-юбке* ограбил таксиста и набросился на полицейских в Подмосковье

20 июня 2026, 07:13

Фото: iStock/Alena Zharava

В Подмосковье суд приговорил гражданина Кубы к 3,5 годам колонии за ограбление таксиста и нападение на полицейских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.





Инцидент произошёл осенью 2024 года в Балашихе. Мужчина в бордовой мини-юбке*, тёмном топе и чёрных сапогах сел в такси — водитель принял его за женщину* латиноамериканской внешности. Во время поездки иностранец украл из кармана таксиста 77 тысяч рублей, а на требование вернуть деньги ответил отказом на английском (no money).



