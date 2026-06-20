Кубинец в мини-юбке* ограбил таксиста и набросился на полицейских в Подмосковье
В Подмосковье суд приговорил гражданина Кубы к 3,5 годам колонии за ограбление таксиста и нападение на полицейских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Инцидент произошёл осенью 2024 года в Балашихе. Мужчина в бордовой мини-юбке*, тёмном топе и чёрных сапогах сел в такси — водитель принял его за женщину* латиноамериканской внешности. Во время поездки иностранец украл из кармана таксиста 77 тысяч рублей, а на требование вернуть деньги ответил отказом на английском (no money).
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Когда водитель запер двери и собрался вызвать полицию, пассажир достал нож и напал на него. Таксист отбивался, одновременно пытаясь вернуть деньги, и в какой-то момент даже стянул с ноги оппонента сапог. Однако украденное забрать не удалось — преступник выбежал на улицу.
При попытке задержания кубинец распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик, затем забаррикадировался в тамбуре квартиры на 13-м этаже. Когда правоохранители подошли, он стал размахивать кухонным ножом, задев одного сотрудника. Пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы иностранец сдался.
В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство и назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
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