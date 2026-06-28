Достижения.рф

В Бурятии при ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека, включая подростка

Фото: Telegram-канал «Полиция Бурятии» @mvd_03

В Бурятии в результате столкновения грузовика и легковушки два человека погибли, ещё троих госпитализировали. Среди жертв есть несовершеннолетний, передает Telegram-канал «Полиция Бурятии».



Авария произошла этой ночью в Джидинском районе. По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили Mitsubishi Canter и Nissan Wingroad. Точные причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент неизвестны, на месте работают сотрудники полиции.

Уточняется, что из-за столкновения транспортных средств погибли один взрослый и один подросток. Троих пострадавших, включая ребенка, оперативно доставили в больницу с различными травмами. Специалисты уже оказывают им необходимую помощь.

Ранее «Радио 1» передавало, что на Кипре во время отдыха погиб 57-летний россиянин. Мужчину обнаружили в прибрежном районе Энаэриос города Лимасол. Он находился в море, но был без сознания.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0