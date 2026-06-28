В Бурятии при ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека, включая подростка
В Бурятии в результате столкновения грузовика и легковушки два человека погибли, ещё троих госпитализировали. Среди жертв есть несовершеннолетний, передает Telegram-канал «Полиция Бурятии».
Авария произошла этой ночью в Джидинском районе. По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили Mitsubishi Canter и Nissan Wingroad. Точные причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент неизвестны, на месте работают сотрудники полиции.
Уточняется, что из-за столкновения транспортных средств погибли один взрослый и один подросток. Троих пострадавших, включая ребенка, оперативно доставили в больницу с различными травмами. Специалисты уже оказывают им необходимую помощь.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Кипре во время отдыха погиб 57-летний россиянин. Мужчину обнаружили в прибрежном районе Энаэриос города Лимасол. Он находился в море, но был без сознания.
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