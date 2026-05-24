Шесть извержений вулкана Семеру зафиксировали в Индонезии за сутки
За минувшие сутки в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии произошли шесть извержений вулкана Семеру. Об этом сообщает портал MAGMA Indonesia.
По информации мониторинговой службы, при первом извержении столб пепла поднялся на тысячу метров над кратером, достигнув высоты 4676 метров над уровнем моря. Облако имело серо-белый оттенок и высокую плотность, смещаясь в северо-западном направлении. В ходе последующих пяти выбросов пепел поднимался на отметки от 4,2 до 4,7 километра.
Вулкан Семеру — четвертый по величине в Индонезии и самая высокая точка острова Ява. Индонезийский архипелаг находится в тихоокеанском Огненном кольце, где фиксируется повышенная сейсмическая активность. Всего в стране насчитывается свыше 500 вулканов, около 130 из них — действующие.
Накануне сообщалось о семи изврежениях вулкана Семеру.
