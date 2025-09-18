«В платье и без трусов»: юную россиянку нашли без сознания на парковке
На парковке Екатеринбурга нашли девушку без сознания в одном платье
В Екатеринбурге на парковке нашли девушку без сознания в одном платье. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на читателя.
Инцидент произошел в четверг, 18 сентября, на автомобильной стоянке в Академическом районе. В начале девятого утра на место прибыли сотрудники ГБР.
«Там нашли девушку без сознания в платье и без трусов. Скорой помощи пока не было», — сказал собеседник агентства.По его словам, на вид пострадавшей около 17 лет. Что с ней произошло, пока неизвестно. При этом в правоохранительных органах заявили, что такая информация не поступала.
Ранее сообщалось, что тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями нашли в двух парках Москвы.