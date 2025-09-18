«В платье и без трусов»: юную россиянку нашли без сознания на парковке

18 сентября 2025, 16:12

На парковке Екатеринбурга нашли девушку без сознания в одном платье

Фото: iStock/Fedorovekb

В Екатеринбурге на парковке нашли девушку без сознания в одном платье. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на читателя.





Инцидент произошел в четверг, 18 сентября, на автомобильной стоянке в Академическом районе. В начале девятого утра на место прибыли сотрудники ГБР.

«Там нашли девушку без сознания в платье и без трусов. Скорой помощи пока не было», — сказал собеседник агентства.