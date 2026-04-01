Шестимесячный малыш погиб из‑за проглоченного цветка
Шестимесячный младенец скончался в Индии из‑за цветка, который перекрыл ему дыхание. Об этом сообщает газета Times of India.
Трагедия случилась в 28 марта в деревне Доддахеджур к западу от города Майсур. Ребёнок по имени Чинмай Гоуда играл со старшим братом и схватил цветок гибискуса, который остался лежать у входа в дом после молитвенной церемонии. Малыш засунул растение в рот, и чашечка цветка застряла в дыхательных путях.
Родители немедленно доставили сына в больницу. Врачи боролись за жизнь ребёнка, но спасти его не смогли. Похороны мальчика прошли в тот же день.
