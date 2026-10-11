Крупный пожар случился в Киевской области
Пожар на промышленном предприятии произошел в Киевской области
В Киевской области произошел сильный пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщают украинские СМИ.
По их данным, возгорание возникло на территории промпредприятия. На опубликованных кадрах видно густой черный дым, поднимающийся над местом происшествия.
Официальная информация от местных властей на текущий момент не поступала. Других деталей не приводится.
Ранее в одной стране ЕС сгорел склад с гумпомощью для Украины. Пламя вспыхнуло накануне в субботу, 10 октября. Подробности — в нашем материале.
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