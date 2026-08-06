Пушков высмеял готовность Вайкуле «взять в руки автомат» для «защиты» Латвии от РФ

06 августа 2026, 06:26

Сенатор Пушков высмеял слова Вайкуле о готовности воевать с РФ для «защиты» Латвии

Лайма Вайкуле (Фото: Instagram* @laima_vaikule_official)

Заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности защищать Латвию от России с оружием в руках вызвало ироничную реакцию у председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.





Пушков отреагировал на слова Вайкуле, которые она ранее уверенно произнесла во время беседы с представителями СМИ. Певица отвечала на вопрос о том, верит ли она в возможность вторжения России в страны Балтии. Такое развитие событий артистка, видимо, не исключает — звезда объявила, что готова взяться за огнестрел и стать одним из бойцов, если случится самое худшее. Впрочем, Вайкуле тут же оговорилась и добавила, что всегда считала себя оптимисткой и надеется на мирный исход.



«Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена», — саркастично отметил Пушков.