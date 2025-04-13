В Томской области фура со свиньями попала в ДТП — видео

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В селе Мельниково в Томской области фура, перевозившая свиней, попала в аварию. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.
Водитель фуры выжил, пострадали как минимум 30 свиней, часть из них с переломами задних ног. Некоторые животные разбежались, их ловят всем селом.
На место ДТП приехала скорая помощь, также вызвали ветеринаров.
Ранее в Архангельске сотрудники полиции задержали 22-летнего парня, подозреваемого в поджоге служебного автотранспорта.
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Анастасия Чубина