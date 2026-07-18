Школьник ударил учительницу ножом в голову, когда она проверяла его работу
В Великобритании 16-летний школьник напал на учительницу и ударил ее ножом в голову, когда она проверяла его работу. Об этом сообщает издание Daily Star.
Инцидент произошел зимой этого года в одной из школ Уэльса. По данным прокуратуры, юноша заранее принес в учебное заведение кухонный нож, чтобы напасть на молодую учительницу Вики Уильямс, которая в тот момент находилась одна в классе. Ученик подошел к ее столу под предлогом проверки работы, а затем внезапно закрыл дверь кабинета, сославшись на холод. После этого он достал подготовленное орудие и ударил девушку в голову. Педагог оттолкнула подростка и выбила из его рук оружие, после чего тот скрылся.
На камеры видеонаблюдения попало, как парень вышел из школы и отправился к бабушке, которой сказал, что «у него что-то произошло в голове». Защита утверждает, что нападение не было попыткой убийства. Сам обвиняемый заявил, что принес нож, чтобы похвастаться перед сверстниками, а учительницу ранил случайно.
Девушка получила рану головы, царапины на спине и порезы на руках. Подсудимый отрицает свою вину.
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