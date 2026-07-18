Школьник ударил учительницу ножом в голову, когда она проверяла его работу

18 июля 2026, 12:56

Daily Star: британский школьник попытался зарезать учительницу

Фото: iStock/GankaTt

В Великобритании 16-летний школьник напал на учительницу и ударил ее ножом в голову, когда она проверяла его работу. Об этом сообщает издание Daily Star.