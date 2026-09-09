Школьник умер после потери сознания на уроке физкультуры в Городце
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил о гибели школьника во время занятия физкультурой в Городце. Ребёнок потерял сознание в спортзале. Об этом пишет РЕН ТВ.
По предварительным данным, самочувствие мальчика резко ухудшилось во время разминки и лёгкой пробежки. Школьная медсестра сразу начала оказывать помощь.
Бригада скорой помощи приехала через семь минут после вызова. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти ученика не удалось.
Если ребёнок потерял сознание на уроке или тренировке, необходимо немедленно остановить занятие, обеспечить безопасность вокруг него и позвать на помощь. Следует проверить, реагирует ли человек на обращение и лёгкое прикосновение к плечу. Если реакции нет, нужно сразу вызвать скорую помощь по номеру 112 или 103, сообщив адрес, возраст ребёнка, обстоятельства происшествия и наличие дыхания.
Дыхание нужно оценивать не более 10 секунд: запрокинуть голову, приподнять подбородок и убедиться, что ребёнок нормально дышит. Если дыхания нет либо оно редкое, судорожное или ненормальное, следует начать сердечно-лёгочную реанимацию. Ребёнка укладывают на твёрдую поверхность и делают нажатия на центр грудной клетки с частотой 100–120 в минуту. После 30 нажатий выполняют 2 вдоха искусственного дыхания. Если навыка искусственного дыхания нет, необходимо продолжать только нажатия на грудную клетку до прибытия медиков. При наличии автоматического наружного дефибриллятора нужно включить его и выполнять голосовые инструкции устройства.
Если ребёнок дышит, но остаётся без сознания, его следует аккуратно уложить в устойчивое боковое положение и постоянно контролировать дыхание до приезда скорой помощи. Нельзя давать ему воду, еду, лекарства или нашатырный спирт, пытаться поднять на ноги, обливать водой или оставлять одного. Если начались судороги, не следует удерживать ребёнка и класть что-либо ему в рот: нужно только защитить его голову от ударов, отметить время начала приступа и после его окончания снова проверить дыхание.
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