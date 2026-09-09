Школьник умер после потери сознания на уроке физкультуры в Городце

09 сентября 2026, 11:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил о гибели школьника во время занятия физкультурой в Городце. Ребёнок потерял сознание в спортзале. Об этом пишет РЕН ТВ.