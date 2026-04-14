Труп подростка нашли в центре Санкт-Петербурга

Тело юноши выловили из Фонтанки у Галерного моста в Петербурге
Труп подростка нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.



По его данным, тело юноши извлекли из реки Фонтанки возле Галерного моста в центре города. На вид погибшему 17-18 лет, он был одет в черную куртку, брюки и белые кроссовки, при себе имел сумку.

Предварительно, в последний раз парня видели на переправе. Его личность, точные причины и обстоятельства смерти пока неизвестны. В настоящее время на месте работают следователи.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка пропала в деревне Сухарь Матак Исаклинского района Самарской области. Ребенок не возвращается домой и не выходит на связь с 13 апреля.

Лидия Пономарева

