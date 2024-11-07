Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде

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В Сергиевом Посаде 15-летний школьник зарубил свою 48-летнюю мать топором. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Причиной жестокого преступления стали постоянные конфликты между ними. Мать запрещала сыну сутками играть в компьютерные игры, ругала за прогулы в школе и недавно отобрала у него планшет и телефон.
После совершения преступления подросток сам пришел в отдел полиции и признался в убийстве. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тело женщины спустя четыре часа после ее гибели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.
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После совершения преступления подросток сам пришел в отдел полиции и признался в убийстве. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тело женщины спустя четыре часа после ее гибели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.
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Дарья Осипова