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Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде 15-летний школьник зарубил свою 48-летнюю мать топором
Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

В Сергиевом Посаде 15-летний школьник зарубил свою 48-летнюю мать топором. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Причиной жестокого преступления стали постоянные конфликты между ними. Мать запрещала сыну сутками играть в компьютерные игры, ругала за прогулы в школе и недавно отобрала у него планшет и телефон.

После совершения преступления подросток сам пришел в отдел полиции и признался в убийстве. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тело женщины спустя четыре часа после ее гибели.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.

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#следственный комитет
#уголовное
Жительница Нововоронежа погибла во время устроенного ею взрыва в многоэтажке
07 ноября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/tridland

Жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.
Взрыв в квартире на втором этаже высотного доме на Набережной улице произошёл в ночь на 6 ноября, сообщает телеграм-канал Baza. В результате мощного удара было выбито межкомнатное перекрытие, начался пожар. Повреждения получили и другие помещения.

Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части обнаружили в почти полностью выгоревшей квартире погибшую 48-летнюю женщину. Также медики оказали помощь ещё 12 жителям дома, получившим различные травмы. Одного подростка пришлось экстренно госпитализировать, он получил ожоги 35-ти процентов тела.

Правоохранители считают, что погибшая могла сама организовать взрыв. По предварительным данным, она умышленно повредила запорный вентиль на газовой трубе. Началась утечка газа, которая и привела к взрыву, ведь для него было достаточно малейшей искры.

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В подмосковном общежитии обнаружили 36 мигрантов-нелегалов
07 ноября 2024, 09:09

Фото: istockphoto/tridland

Постояльцев общежития в деревне Солманово Одинцовского городского округа проверили полицейские, по итогам рейда было выявлено 36 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате проверки полицейские привлекли к административной ответственности 36 постояльцев, прибывших в Россию из одной из стран ближнего зарубежья. Каждому из них выписан штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение правил временного пребывания на территории РФ. Кроме того, 16 приезжих будут выдворены за пределы страны», — говорится в сообщении.
Сейчас полиция выясняет, кто разместил нелегалов в общежитии.

Ранее сообщалось, что в Калуге приезжий из Средней Азии пригрозил убийством воспитательнице детского сада за то, что его сын играл там в куклы.

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#одинцовский городской округ
#мвд московской области
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В Индии львица растерзала семилетнюю девочку
07 ноября 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Bannerninja

В Индии львица утащила семилетнюю девочку в лес, после чего растерзала и съела её. Инцидент произошёл в округе Амрели штата Гуджарат.
Девочка с матерью возвращались домой с фермы, сообщает издание Lokmat Times. Внезапно на них набросилась дикая кошка. Львица буквально вырвала ребёнка из рук матери и утащила в лес. Позже в том районе были обнаружены сильно повреждённые разрозненные останки девочки.

На место прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства и приступили к поискам агрессивного животного. Им удалось выследить хищницу на следующий день. Львицу усыпили и поместили в клетку.

Отмечается, что двумя неделями ранее в том же районе львица напала на пятилетнего мальчика и загрызла его насмерть. Тогда поймать животное не удалось. Была ли это та же самая хищница, неизвестно. Если нападения на людей прекратятся, можно будет ответить утвердительно.

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В Магадане произошел пожар: погибли мать и трое детей
В Магадане возбуждено дело после гибели женщины и детей при пожаре
07 ноября 2024, 05:57

Фото: iStock/Kara Capaldo

Следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане.
Трагедия произошла 7 ноября утром: на линию «112» поступило сообщение о том, что в доме №65 на улице Речной случилось возгорание. В процессе тушения пожара обнаружились тела женщины 1991 года рождения и трех детей в возрасте от 6-10 лет.

«По предварительным данным, 7 ноября в 09:37 (01:37 мск) на линию «112» поступила информация о пожаре в квартире, расположенной на пятом этаже дома №65 на улице Речной в Магадане», — сообщили в пресс-службе следственного управления.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия приехали руководители следственного управления и отдела по Магадану. Начал проводиться осмотр для установления деталей и обстоятельств трагедии.

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У москвички, обозвавшей строителей «руснёй», прошли обыски
Полиция провела обыски по делу москвички, обозвавшей строителей «руснёй»
07 ноября 2024, 05:29

Фото: istock / blinow61

37-летняя москвичка Яна Джоган, ранее задержанная за угрозы пистолетом и националистические высказывания в адрес строителей, столкнулась с новыми обвинениями.
По данным RT, у нее в квартире прошли обыски. Используемый пистолет оказался пневматическим. Кроме уголовного дела о хулиганстве с применением оружия, женщине вменяют административную статью о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики.

Напомним, в одном из ЖК в Некрасовке она назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, после чего сделала несколько холостых выстрелов.

Женщина обжаловала решение о заключении в СИЗО. Отметим, мать Джоган сама оказалась русской, а отец — украинцем. В начале 90-х годов мужчина переехал в российскую столицу из Винницкой области.

До этого в Москве задержали пассажира, угрожавшего работникам метро игрушечным пистолетом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Камчатке возле школы заметили медведя
МЧС: В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, замеченного в городе
07 ноября 2024, 05:09

Фото: iStock/Byrdyak

В Петропавловске-Камчатском был замечен медведь в районе Садового переулка, рядом со школой и детским садом, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад», — передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В сообщении также были даны советы, как вести себя в случае встречи с медведем. Жителей просили быть осторожными и особенно внимательно следить за местонахождением своих детей.

На место оперативно выехал охотовед для контроля ситуации.

Спустя менее часа МЧС объявило, что медведь был отстрелен. При этом не уточняется, откуда животное могло появиться в городской черте.

Ранее, в конце сентября, в поселке Лучегорск в Приморском крае медведь напал на приют для бездомных животных, убив 35 собак. До этого в том же районе медведь растерзал двоих мужчин на дачном участке.

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#telegram
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Два человека погибли при пожаре в Крыму: причина возгорания — курение в постели
МЧС: пожар в пятиэтажном доме в Симферополе унес жизни двух человек
07 ноября 2024, 04:02

Фото: iStock/Mathieu Tye

В ночь на пятницу в Симферополе произошло возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, тела погибших были обнаружены газодымозащитной службой (ГДЗС) во время проведения разведки.

«Этой ночью в Симферополе в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Во время разведки звеном ГДЗС были обнаружены двое погибших», — передает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
По предварительной информации, причиной пожара стало курение в постели.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 30 кв.м. К работам привлекались 22 специалиста и 4 единицы техники МЧС.

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Дело угрожавшего воспитателю мигранта дошло до Бастрыкина
Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, который угрожал воспитателю в Калуге
07 ноября 2024, 03:07

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, который угрожал воспитателю детского сада в Калуге, сообщили в ведомтсве.
Согласно информации следсвия, мужчина с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын, и начал угрожать воспитателям убийтсвом. Указано, что лоумышленник — уроженец одной из республик Средней Азии, получивший гражданство Российскйо Федерации в 2017 году.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью»). Помимо этого, правохранители проверят, законно ли он приобрел российское гражданство.

Ранее сообщаслоь, что киргизские мигранты подрались из-за проституток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Три удара по Бейруту: Израиль атаковал район у аэропорта
ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Бейрута рядом с аэропортом
07 ноября 2024, 03:02

Фото: iStock/aapsky

Израильские ВВС нанесли три мощных удара по району Узаи, расположенному рядом с международным аэропортом Бейрута, сообщает РИА Новости.
Перед атакой израильская армия опубликовала предупреждение о том, что намереваются атаковать данный район Бейрута, после чего сотни жителей поспешно покинули Узаи, направляясь в центр ливанской столицы.

Удары были нанесены в среду вечером, авиация также атаковала районы Лейляки, Харет-Хрейк и Маамура в южном пригороде Бейрута.

Эти события стали причиной значительного беспокойства среди граждан и привели к массовой эвакуации жителей из опасных зон.

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#израиль
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