В Литве произошел взрыв на железной дороге

В Вильнюсе произошел взрыв на ж/д путях, горят вагоны
Фото: istockphoto/RamonCast

В Вильнюсе произошел взрыв на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на МВД Литвы.



На вокзале введён план «Щит» — взорвались вагоны с газом. Представитель Департамента противопожарной охраны Донатас Гурявичюс заявил, что пожарные не могут подойти к месту возгорания. Вагоны продолжают взрываться. По его словам, звуки характерны для горения сжиженного газа. Жителей в радиусе одного километра от места ЧП проинформировали об эвакуации.

Ранее в Москве на востоке города в квартире взорвался газовый баллон. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента пострадал мужчина — по предварительной информации, он готовил еду перед взрывом.

Перед этим стало известно, что мощный взрыв на складе в Сергиевом Посаде мог прогреметь в результате теракта.

Никита Кротов

