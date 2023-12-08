Школьники избили 19-летнего студента у метро в Петербурге из-за вейпа

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Три школьника напали и побили 19-летнего студента у метро «Академическая» в Санкт-Петербурге из-за вейпа. Об этом информирует «Фонтанка».
Потерпевший рассказал, что подростки залили ему лицо перцовым баллончиком. Он также отметил, что после избиение дети отняли у него вейп. Студент обратился к медикам, так как получил химический ожог глаз
Возможных участников драки полицейские заметили в торгово-развлекательном центре возле той же станции метрополитена. Напавшим оказалось 14, 12 и 15 лет, все проживают в Калининском районе, но учатся в разных школах.
«В отношении двух старших злоумышленников избрана мера принуждения — обязательство о явке», — сообщает издание.
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