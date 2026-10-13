Робот начал приставать к 16-летней девушке на улице в центре города

13 октября 2026, 01:39

В Кёльне робот начал приставать к 16-летней девушке возле ресторана быстрого питания

Фото: iStock/Zinkevych

В немецком Кёльне полиция задержала двух молодых людей после инцидента с роботом, который приставал к 16-летней девушке на улице города. Об этом сообщает The Daily Mail.