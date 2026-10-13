Робот начал приставать к 16-летней девушке на улице в центре города
В немецком Кёльне полиция задержала двух молодых людей после инцидента с роботом, который приставал к 16-летней девушке на улице города. Об этом сообщает The Daily Mail.
Согласно материалу, девушка вместе с подругами выходила из ресторана быстрого питания, когда к ней подъехал робот в образе «Железного человека» из комиксов издательства Marvel Comics. Устройство высотой около 1,2 метра встало позади школьницы, схватило её за ягодицы и начало имитировать половой акт. Происходящее снимали на видео и, предположительно, транслировали в прямом эфире.
Полиция считает, что роботом управляли удалённо. Подозреваемые — 16-летний подросток и его 19-летний друг, которые находились рядом с местом происшествия. При обыске у задержанных изъяли два мобильных телефона. Робота правоохранители нашли в багажнике машины, куда его спрятал младший из парней.
Инцидент квалифицировали как «нападение», рассматривается возможность обвинения в сексуальных домогательствах. Обстоятельства случившегося продолжают выяснять.
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