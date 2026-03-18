Три человека погибли в результате отравления парами метана в Самарской области
В Новокуйбышевском районе Самарской области в канализационном коллекторе обнаружили тела трех человек. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
По его информации, погибшие были рабочими местного завода. В момент гибели они выполняли работы внутри коллектора. Согласно предварительной версии, все трое скончались от отравления парами метана.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Организована проверка, в рамках которой уполномоченные органы оценят соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности при проведении работ в замкнутом пространстве.
