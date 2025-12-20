«Вы воспитали подкаблучника»: В Ленобласти школьник напал на стариков с ножом
В Ленинградской области 17-летний парень напал с ножом на своих бабушку и дедушку. Инцидент произошёл в городе Сясьстрой на улице Карла Маркса. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, конфликт начался со спора о методах воспитания. Подросток заявил своим родственникам, что они вырастили его отца «подкаблучником» и помешали карьере родителя в спорте. Во время ссоры юноша схватил нож и нанёс несколько ударов пенсионерам.
После нападения медики доставили пострадавших в больницу. По сведениям медицинских работников, состояние обоих оценивают как среднее и удовлетворительное. Правоохранители задержали подозреваемого на месте и изъяли орудие нападения.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего.
