«Вы воспитали подкаблучника»: В Ленобласти школьник напал на стариков с ножом

20 декабря 2025, 18:46

В Ленобласти внук ранил ножом бабушку и дедушку из-за спора о воспитании отца

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Ленинградской области 17-летний парень напал с ножом на своих бабушку и дедушку. Инцидент произошёл в городе Сясьстрой на улице Карла Маркса. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.