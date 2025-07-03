Заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова арестована по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Радькову под стражу на основании статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Защита Наталии Радьковой подала апелляцию на решение суда, однако Мосгорсуд отклонил её. В настоящее время адвокат чиновницы, Михаил Мушаилов, отказался от комментариев по данному делу. Наталия Радькова начала свою карьеру в Росгранице, где занимала различные должности с 2008 по 2012 год, а затем перешла в Росгидромет. С 2017 года она занимает пост заместителя руководителя этой государственной структуры.
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