Заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова арестована по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве
Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Радькову под стражу на основании статьи 159 Уголовного кодекса РФ.



Защита Наталии Радьковой подала апелляцию на решение суда, однако Мосгорсуд отклонил её. В настоящее время адвокат чиновницы, Михаил Мушаилов, отказался от комментариев по данному делу. Наталия Радькова начала свою карьеру в Росгранице, где занимала различные должности с 2008 по 2012 год, а затем перешла в Росгидромет. С 2017 года она занимает пост заместителя руководителя этой государственной структуры.

Ранее стало известно, что в Татарстане задержали 47-летнего замначальника колонии № 5: его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Мэра Красноярска Вячеслава Логинова отправили в СИЗО на два месяца. Логинова обвиняют в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0