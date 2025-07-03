Заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова арестована по делу о мошенничестве

03 июля 2025, 09:21

Суд в Москве арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Радькову под стражу на основании статьи 159 Уголовного кодекса РФ.