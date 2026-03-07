Спасатели извлекли из-под завалов младенца, выжившего после ракетного удара по Ирану
В иранском городе Кум спасатели извлекли из-под завалов жилого дома шестимесячного младенца. Об этом 7 марта сообщает агентство Tasnim.
Обрушение здания произошло в результате ракетного удара, нанесённого США и Израилем. Младенец находился на руках у матери, которая погибла под завалом, когда на нее рухнули перекрытия дома. Сотрудники иранского Общества Красного Полумесяца обнаружили малыша живым и передали его бригаде скорой помощи.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 6 на 7 марта в Тегеране загорелся международный аэропорт Мехрабад.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. География конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: