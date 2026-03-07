Один человек погиб после столкновения легковушки с двумя грузовиками в Якутске
В Якутске легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками. В результате один человек погиб, ещё одного госпитализировали, сообщили в пресс-службе местной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 6 марта на улице Центральная в селе Старая Табага. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Corona врезался в движущийся впереди грузовик Shacman. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с большегрузом марки FAW.
Пассажир Toyota 1979 года рождения скончался на месте происшествия. Водителя легковушки с тяжёлыми травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
