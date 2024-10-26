Shot: неизвестный открыл стрельбу в Центральном парке в Пушкино, в Подмосковье

Фото: istockphoto/???? ??????
Неизвестный открыл стрельбу в Центральном парке подмосковного Пушкино, пишет Telegram-канал Shot.
Как уточнили авторы публикации, стреляли, предположительно, из травматического пистолета. Люди массово побежали к выходу из парка.
Информацию о пострадавших сейчас уточняют, стрелявшего разыскивают. Также, предварительно, в разборках участвовали подростки из нескольких компаний.
По словам очевидцев, произошла массовая драка, поводом для которой стала девушка, ушедшая в другую компанию.
Собеседник телеканала РЕН ТВ отмечал, что данные о стрельбе не подтвердились. Уточнялось, что рядом гуляли свадьбу и запускали петарды.
Ранее сообщалось, что школьник из Пермского края был ранен из пневматического оружия.
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Информацию о пострадавших сейчас уточняют, стрелявшего разыскивают. Также, предварительно, в разборках участвовали подростки из нескольких компаний.
По словам очевидцев, произошла массовая драка, поводом для которой стала девушка, ушедшая в другую компанию.
Собеседник телеканала РЕН ТВ отмечал, что данные о стрельбе не подтвердились. Уточнялось, что рядом гуляли свадьбу и запускали петарды.
Ранее сообщалось, что школьник из Пермского края был ранен из пневматического оружия.
Читайте также:
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Никита Кротов