На Иваньковском водохранилище спасли рыбка с застрявшей во льду лодкой

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Рыбака, застрявшего на гребной лодке в рыхлых скоплениях снега и льда на Иваньковском водохранилище, спасли работники Мособлпожспаса.
«45-летний мужчина позвонил в единую службу спасения «Система-112» и рассказал, что ловил рыбу с лодки в районе острова Могильный. С наступлением темноты он попал на участок озера с плотной шугой и не смог дальше идти на вёслах, поэтому ему потребовалась помощь спасателей», — говорится в сообщении.На поиски рыбка спасатели отправились моторке. Они нашли его в двух километрах от берега, зацепили его лодку тросом и отбуксировали к берегу. Мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.
Ранее сообщалось, что производственном здании на востоке Москвы произошел крупный пожар. Огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже.
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