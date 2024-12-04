SHOT: В Сарове неизвестный убил двух человек и расчленил жертву, ведется розыск

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В городе Саров Нижегородской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве с расчленением.
По предварительной информации, которая стала доступна «SHOT», преступник проник в квартиру на проспекте Ленина, где находились социальный работник и ее 46-летний подопечный, мужчина с инвалидностью. Оба были убиты, а тело соцработницы подверглось жестокому расчленению. Ей отрезали голову.
На месте трагедии продолжают работать экстренные службы, выясняются подробности.
Одновременно появилась информация, что неизвестный с ножом угрожал подростку на улице Зернова. Полиция проверяет, связаны ли эти два случая. Розыск подозреваемого продолжается.
Ранее 4 декабря «Радио 1» передавало, что полуразложившиеся человеческие останки обнаружил в лесу в подмосковной Балашихе мужчина, вышедший на прогулку с собакой.
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На месте трагедии продолжают работать экстренные службы, выясняются подробности.
Одновременно появилась информация, что неизвестный с ножом угрожал подростку на улице Зернова. Полиция проверяет, связаны ли эти два случая. Розыск подозреваемого продолжается.
Ранее 4 декабря «Радио 1» передавало, что полуразложившиеся человеческие останки обнаружил в лесу в подмосковной Балашихе мужчина, вышедший на прогулку с собакой.
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Мария Моисеева