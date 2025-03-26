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В Новом Уренгое самолёт Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку

Фото: iStock/rebius

Фото: iStock/rebius

Самолёт АН-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
Самолёт следовал из Сабетты в Новый Уренгой. При заходе на посадку левая стойка шасси не встала на замок, в результате чего лайнер опрокинулся на левый бок.

На борту находились восемь членов экипажа. Пассажиров и опасного груза не было, уточнили в городской транспортной прокуратуре.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт, в результате чего погибли два человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
В Москве бизнесмен попытался дать сотруднику ДПС взятку в размере 665 тыс. руб.
26 марта 2025, 12:09

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

В Москве бизнесмен попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 665 тысяч рублей из-за фейковой мигалки на его «Мерседесе». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, в понедельник 35-летний Максим ехал в сторону Рублёвки. А чтобы быстрее добраться, он прикрепил мигалку на свой микроавтобус. Однако на Новолучанской улице в посёлке Рублёво его остановили сотрудники ГИБДД и начали выяснять, законно ли установлен спецсигнал.

Тогда Максим не растерялся и предложил инспектору взятку в размере 665 тысяч рублей. Однако полицейские не согласились, задержали водителя и доставили в столичное отделение СК.

Shot выяснил, что задержанный является директором одного из московских ЧОП. Предприятие также занимается сдачей в аренду дорогих и самолётов. По некоторым данным, услугами компании Максима пользовались Филипп Киркоров, рэпер Элджей, Егор Крид и другие звёзды российского шоу-бизнеса.

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Полиция поймала россиянина, напавшего на молодую студентку в Кемерово
26 марта 2025, 11:56

Фото: iStock/AlexLinch

В Кемерово полицейские поймали мужчину, который напал на 24-летнюю студентку и пытался ограбить. Как сообщает полиция Кузбасса, ранее россиянин набросился на девушку на улице, начал душить и требовать деньги.
«Горожанка согласилась перевести ему деньги через онлайн-приложение банка. Когда он отпустил жертву, чтобы та перечислила сбережения, студентка смогла убежать и обратиться за помощью», — передает «Ciбдепо».
В то же время в подмосковном Подольске осудили 30-летнего иностранца, который в сентябре прошлого года задушил свою девушку на территории школы. Как сообщает АГН «Москва», на основании вердикта присяжных мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
«Осужденный и его бывшая девушка на территории школы в Подольске поссорились на почве ревности потерпевшей к новой подруге мужчины. В ходе конфликта осужденный схватил ремень женской сумки и, накинув на шею девушки, задушил ее», — пишет агентство.
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ЛУКОЙЛ подвергся массированной хакерской атаке
26 марта 2025, 11:08

Фото: istockphoto/Baloncici

Компания ЛУКОЙЛ, являющаяся одним из крупнейших нефтедобытчиков в стране, подверглась массированной хакерской атаке. Практически вся информационная система конгломерата с самого утра была недоступна либо работала со сбоями.
Руководство компании обратилось к сотрудникам со срочным предупреждением: временно не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами, сообщает телеграм-канал SHOT. Клиенты АЗС не могут расплатиться картами за бензин из-за «зависших» серверов. Работников предприятия попросили не включать оргтехнику на местах, а тем, кто уже ввёл логин и пароль, необходимо срочно выйти из всех систем и выключить компьютеры.

Парализована работа московских офисов на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре. По словам сотрудников, они не могут воспользоваться электронными пропусками, чтобы попасть в здание. Охранники занимаются сверкой данных вручную, поэтому на проходных скопились большие очереди из желающих попасть на рабочие места.

Сколько времени займёт восстановление работоспособности всех серверов и компьютерных систем, программисты сказать пока затрудняются. В прошлом году после похожей атаки электронику восстанавливали три дня.

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#хакер
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В Пятигорске подростки забили до смерти 20-летнего парня, оставив семью без двух сыновей
В Пятигорске подростки жестоко избили 20-летнего парня
26 марта 2025, 10:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В Пятигорске произошла трагедия, которая потрясла всю страну. Банда подростков жестоко избила 20-летнего Егора, считая его виновным в приставаниях к девочкам. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+».
В последние минуты своей жизни юноша успел позвонить матери, умоляя о помощи, но, к сожалению, она прибыла слишком поздно.

Оксана, мать Егора, переживает невыносимую утрату — всего неделю назад она похоронила своего старшего сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Теперь ей предстоит столкнуться с новой реальностью: потерей младшего сына, который стал жертвой жестокости.

Хотя в этом ужасном преступлении участвовала большая толпа, единственным подозреваемым оказался 14-летний школьник. Мать Егора считает, что все участники должны понести ответственность за свои действия.

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Бывший партнёр по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином в Сочи
26 марта 2025, 10:35

Фото: iStock/IndiaUniform

В Сочи бывший партнер по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином, попытался убить директора и протаранил витрину торговой точки на автомобиле. Злоумышленник задержан, пишет Shot.
По данным издания, вечером 25 марта 52-летний Александр приехал в магазин «Мясной» в посёлке Дагомыс, чтобы забрать долг у управляющей. Не получив денег, мужчина выстрелил в нее из ружья. Пострадавшая скончалась на месте. После этого стрелок попытался убить и директора магазина, но промахнулся, ранив его в плечо.

Но и тогда Александр не успокоился, он сел в свой Land Rover и протаранил витрину магазина.

Нападавшего быстро задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении. Директор магазина находится в больнице.

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