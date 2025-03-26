В Новом Уренгое самолёт Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку

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Самолёт АН-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
Самолёт следовал из Сабетты в Новый Уренгой. При заходе на посадку левая стойка шасси не встала на замок, в результате чего лайнер опрокинулся на левый бок.
На борту находились восемь членов экипажа. Пассажиров и опасного груза не было, уточнили в городской транспортной прокуратуре.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт, в результате чего погибли два человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На борту находились восемь членов экипажа. Пассажиров и опасного груза не было, уточнили в городской транспортной прокуратуре.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт, в результате чего погибли два человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова