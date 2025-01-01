В Лас-Вегасе возле Трамп-тауэр взорвался электромобиль Cybertrack

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Электрокар Сybertrack взорвался у дверей башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе, передало издание Readovka.
После взрыва электрический пикап, который выпускает компания Tesla, загорелся. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Волоколамском шоссе. Потом движение в сторону области перекрыли. Очевидцы подчёркивали, что машина загорелась после столкновения, а «потом начался салют».
В декабре в Брянске пенсионерка подожгла автомобиль около отделения полиции, чтобы с помощью огня подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы». Женщина стала жертвой мошенников.
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Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Волоколамском шоссе. Потом движение в сторону области перекрыли. Очевидцы подчёркивали, что машина загорелась после столкновения, а «потом начался салют».
В декабре в Брянске пенсионерка подожгла автомобиль около отделения полиции, чтобы с помощью огня подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы». Женщина стала жертвой мошенников.
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Ольга Енгалычева