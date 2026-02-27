Сильнейший пожар вспыхнул в 25-этажной высотке на севере Москвы

27 февраля 2026, 06:03

SHOT: Серьёзный пожар произошёл в 25-этажной высотке ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина

Фото: iStock/Distortion Media

В 25-этажном жилом комплексе «Янтарный» на севере Москвы вспыхнул серьёзный пожар. Из здания уже эвакуировали 40 человек, однако в горящей квартире на 21-м этаже может находиться ребёнок. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.