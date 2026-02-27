Сильнейший пожар вспыхнул в 25-этажной высотке на севере Москвы
В 25-этажном жилом комплексе «Янтарный» на севере Москвы вспыхнул серьёзный пожар. Из здания уже эвакуировали 40 человек, однако в горящей квартире на 21-м этаже может находиться ребёнок. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, пламя охватило квартиру на улице Лавочкина. Она горит прямо сейчас. Одного жильца удалось вытащить из огня, однако есть вероятность, что внутри остался ребёнок. Проникнуть в помещение трудно из-за сильной захламлённости. В настоящий момент все еще существует угроза распространения огня на соседние квартиры.
Спасатели продолжают эвакуацию жителей с других этажей: 30 человек покинули дом самостоятельно, ещё 10 вывели сотрудники МЧС. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
