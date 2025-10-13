В ЛНР пожар в многоквартирном доме обрушил этажи и унес жизни двух человек

13 октября 2025, 04:27

МЧС: В луганском Алчевске загорелся девятиэтажный дом, два человека погибли

Фото: кадр видео Telegram-канала ГУ МЧС России по ЛНР @mchslnr

В результате пожара в многоквартирном доме в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) частично обрушилось здание. Также погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.