В ЛНР пожар в многоквартирном доме обрушил этажи и унес жизни двух человек

Фото: кадр видео Telegram-канала ГУ МЧС России по ЛНР @mchslnr

В результате пожара в многоквартирном доме в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) частично обрушилось здание. Также погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Гмыри. В службу спасения поступил ночной вызов.

Сильный огонь привел к частичному обрушению квартир на восьмом и девятом этажах. Схожим образом пострадали чердачное перекрытие и кровля.

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов и обнаружили тела двух погибших, личность которых еще устанавливается.

На месте происшествия работают 20 специалистов и 5 единиц спецтехники. Причина возгорания пока не ясна.

