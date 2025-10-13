В ЛНР пожар в многоквартирном доме обрушил этажи и унес жизни двух человек
В результате пожара в многоквартирном доме в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) частично обрушилось здание. Также погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Гмыри. В службу спасения поступил ночной вызов.
Сильный огонь привел к частичному обрушению квартир на восьмом и девятом этажах. Схожим образом пострадали чердачное перекрытие и кровля.
Спасатели оперативно эвакуировали жильцов и обнаружили тела двух погибших, личность которых еще устанавливается.
На месте происшествия работают 20 специалистов и 5 единиц спецтехники. Причина возгорания пока не ясна.
