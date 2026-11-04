Сибирские дворники косят снег
В Красноярском крае дворники косят снег не первый раз
В Шарыпово Красноярского края коммунальщики скосили снег газонокосилкой. Кадры необычной уборки опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Как сообщается, инцидент засняли местные жители. Власти пока не прокомментировали, в чем заключался план по уборке заснеженного двора с помощью газонокосилки.
Отмечается, что подобное происходит не впервые — жители Шарыпово сталкивались с аналогичными ситуациями и в прошлые годы. Тогда работы объясняли необходимостью скосить траву под корень перед окончательным приходом зимы.
Ранее дворники потушили снегом машину в Москве. Все произошло на Садовой-Черногрязской улице.
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