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Сибирские дворники косят снег

В Красноярском крае дворники косят снег не первый раз
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Шарыпово Красноярского края коммунальщики скосили снег газонокосилкой. Кадры необычной уборки опубликовал Telegram-канал «Подъем».



Как сообщается, инцидент засняли местные жители. Власти пока не прокомментировали, в чем заключался план по уборке заснеженного двора с помощью газонокосилки.

Отмечается, что подобное происходит не впервые — жители Шарыпово сталкивались с аналогичными ситуациями и в прошлые годы. Тогда работы объясняли необходимостью скосить траву под корень перед окончательным приходом зимы.

Ранее дворники потушили снегом машину в Москве. Все произошло на Садовой-Черногрязской улице.

Никита Кротов

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